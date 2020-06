Leonardo Tano col padre Rocco Siffredi verso il Grande Fratello Vip

Leonardo Tano, modello affermato nonché volto di BitchyX.it dalla sua prima apparizione televisiva, secondo quanto appreso da Blogo avrebbe sostenuto il provino per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Insieme a lui anche il padre Rocco Siffredi.

Se la notizia si rivelasse fondata e le trattative con Rocco e Leonardo andassero a buon fine, sarebbe una bomba per Signorini: Rocco Siffredi è famosissimo e amatissimo (ed a L’Isola dei Famosi è stato un vero protagonista), mentre per Leonardo Tano sarebbe una grande occasione per farsi conoscere…e per regalarci una dozzina di foto in intimo appena sveglio, ovviamente.

GF Vip, il cast (quasi) confermato

Elisabetta Gregoraci, conduttrice (ex Ritorno Al Presente)

Flavia Vento, showgirl (ex Isola dei Famosi)

Patrizia De Blanck, contessa (ex Isola dei Famosi)

GF Vip, rumors sul cast

Cristina Buccino, showgirl (ex Isola dei Famosi)

Maria Teresa Buccino, sorella di…

Francesca Cipriani, showgirl (ex Isola dei Famosi)

Gabriel Garko, attore

Massimiliano Morra, attore

Andrea Damante, deejay (ex Grande Fratello Vip)

Giulia De Lellis, influencer (ex Grande Fratello Vip)

Carmen Russo, ballerina (ex Grande Fratello Vip)

Enzo Paolo Turchi, ballerino (ex Isola dei Famosi)

Andrea Cerioli, influencer (ex Grande Fratello)

Arianna Cirrincione, influencer (ex Uomini e Donne)

Francesco Ricci, influencer

Enock Barwuah, fratello di

Vera Gemma, figlia d’arte (ex Pechino Express)

Rocco Siffredi, attore (ex Isola dei Famosi)

Leonardo Tano, figlio di

GF Vip, i famosi che hanno smentito la loro presenza

Michela Quattrociocche, attrice

Rosanna Cancellieri, giornalista (ex Isola dei Famosi)