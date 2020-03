L’Eredità: Flavio Insinna e il naturalissimo coming out di Francesco

Negli ultimi mesi del 2019 Francesco e Francesca hanno fatto coming out a L’Eredità parlando dei loro partner con estrema tranquillità. Anche il 2020 si è aperto all’insegna del rainbow per il programma di Rai Uno. La scorsa settimana un altro Francesco ha fatto coming out nel noto quiz e Flavio Insinna ha salutato con la sua solita naturalezza il fidanzato del suo concorrente.

“Benvenuto Francesco da Monteprandone nella provincia di Ascoli Piceno lui è uno studente di medicina che lavora anche come rider, perché si mantiene mentre studia. Studia musica, compone musica. Lui è fidanzato con Matteo che salutiamo tutti”.

A noi sembrano piccole cose, ma 20/30 anni fa sarebbero state impensabili. Godendo di questo vento di cambiamento aspettiamo il giorno in cui anche da casa tutti reagiranno con la stessa tranquillità di Insinna quando sentiranno un ragazzo che parla del suo fidanzatO.

Francesco e il suo coming out a L’Eredità: il video.