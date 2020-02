Levante commenta la vittoria del suo ex fidanzato, Diodato e lui ammette finalmente la loro storia

Diodato ha trionfato al 70esimo Festival di Sanremo e in moltissimi si sono chiesti come avrebbe reagito la sua ex (che per altro era in gara con lui), Levante. La cantante siciliana ha assistito alla premiazione, mentre Coez la prendeva in giro: “Questa canzone l’ha scritta per te“.

Ieri Levante ha commentato la vittoria del suo ex compagno ai microfoni di Radio Italia.

“Certo che mi fa piacere la sua vittoria. […] Sono estremamente felice del primo posto per Diodato. Antonio si merita quel posto da tanto tempo e quindi oggi festeggiamo anche per lui”.

RAGA LEVANTE A RADIO ITALIA SU DIODATO#Sanremo2020 pic.twitter.com/EakZgH7KXZ — Mai ‘na gioia (@Una_Gioia_Mai) February 9, 2020

Mentre la sua ex gli faceva i complimenti, Diodato in diretta a Domenica In si è trovato Mara Venier che (come una di noi) cercava di fargli dire che ‘Fai Rumore‘ è dedicata a Levante. Poco dopo la conduttrice ha aggiunto: “Diciamolo che hai avuto una lunghissima e bellissimo storia d’amore con levante, mica ci dobbiamo nascondere. Tu zitto e buono, ne parlo io“.

Il cantante si è limitato ad ammettere la relazione: “Guarda, non ho mai parlato di questa storia”.

e oggi abbiamo mara venier che cerca di tirar fuori a diodato che in realtà la canzone è dedicata anche a levante e lui che praticamente ammette

sto amando tutto questo

non la supereremo mai questa ship#DomenicaInpic.twitter.com/5Qxucj2bFV — Ciambellone (@Lightvvoodde) February 9, 2020

E visto che siamo in tema di canzoni dedicate agli ex, date un ascolto anche ad Antonio…

il 4 ottobre 2019 levante pubblica il suo album magmamemoria. lei e diodato non stanno più insieme da mesi, ma lei decide di inserire ugualmente la canzone “antonio”. pic.twitter.com/8kDDrYs9DU — val (@reignoflies) February 9, 2020