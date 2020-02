Levante dopo Diodato: “Sono felicemente fidanzata”

Levante, archiviata da tempo la relazione con Diodato, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano Fa Rumore, è di nuovo fidanzata. Il suo nuovo ragazzo non è un collega, bensì un uomo che non fa parte del mondo dello showbiz.

“Sono felicemente fidanzata con un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Suonava la batteria da ragazzo, ma non sa niente di questo mondo. È della mia isola, un siculo, e ha gli occhi azzurri. Non è facile perché sono sempre via ed oggi sono molto concentrata sul lavoro. Sono una stakanovista, lo ammetto. Quando smetto di registrare un disco, ne registro un altro. Quando smetto di scrivere un libro, ne inizio un altro. Ci vuole molta pazienza, ma quando c’è l’amore c’è tutto. Quando viene a mancare…”.