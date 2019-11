Levante svela perché ha scelto questo nome d’arte (..ed il motivo è decisamente bizzarro)

Levante, intervistata da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio ai microfoni della trasmissione radio I Lunatici, ha svelato come mai ha scelto questo nome d’arte. Vi ricordo infatti che all’anagrafe la cantante si chiama Claudia Lagona.

“Levante? Il mio nome in realtà è Claudia. Il nome d’arte Levante deriva da uno scherzo. Ero in Sicilia, venivo in provincia di Catania, era agosto, mi annoiavo tantissimo. Avevo dodici anni e un’amichetta iniziò a chiamarmi Levante. All’inizio non ci feci caso, le chiesi il motivo e lei mi risposte che Levante era il protagonista del film ‘Il ciclone’ di Pieraccioni. Da lì mi è rimasto. Da bambina ero una peste, sempre molto gioiosa e socievole. La vita mi ha portato a crescere presto, ho perso papà da piccola”.