Liam Hemsworth si sfoga dopo la separazione con Miley Cyrus e chiarisce la sua posizione

Il matrimonio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth è finito dopo solo 8 mesi. A dare la notizia è stato un portavoce della popstar americana in un comunicato pubblicato dalla rivista People. Miley intanto sui social parla di cambiamenti ed evoluzione e continua pubblicare foto in vacanza sulle Dolimiti.

E in tutto questo Liam Hemsworth cosa dice? Pare che l’attore abbia preso malissimo la separazione dalla moglie. Il Daily Mail Australian ha pubblicato le presunte dichiarazioni che avrebbe fatto Liam al loro giornale.

Peccato che Liam abbia smentito tutto in uno sfogo pubblicato su Instagram.

Povero cucciolo…



I hate seeing people blaming Miley and saying Liam desserves better. I have nothing against Liam, but Miley isn’t the bad guy here. When they started dating 10 years ago, most of people didn’t even know him. interviewers was asking her about his name. She gave him a lot. pic.twitter.com/rY90lLPFwz

— Nasty, Evil. (@rosesftmiley) August 13, 2019