Liam Payne cerca di promuovere il suo album flop, ma qualcosa va storto

Gli One Direction hanno infranto decine di record e ottenuto moltissimi riconoscimenti, ma non tutti i membri del gruppo stanno avendo una carriera solista brillante. Mentre il secondo album di Harry Styles ha venduto quasi 500.000 copie al debutto in USA, per Liam Payne è andata diversamente. L’ex compagno di Cheryl Cole ha debuttato alla n°111 della Billboard HOT200 con meno di 10.000 copie vendute di LP1.

Nonostante il disastroso flop, Liam è stato carino e si è congratulato con Harry.

“Congratulazioni ad Harry. Lui è diventato il primo artista maschile del Regno Unito a debuttare alla numero 1 in USA con i suoi primi due album! Che risultato, devi essere al settimo cielo”.

Massive congrats H, on becoming the first UK Male artist to debut at No.1 with your first two albums! What an achievement, you must be over the moon 💫 @Harry_Styles pic.twitter.com/ywMUoN4rJd — Liam (@LiamPayne) December 23, 2019

Ieri il cantante ha cercato di promuovere LP1 scrivendo su Twitter: “Chi ha ricevuto il disco per Natale?”

Il tweet però non ha ottenuto il risultato sperato e le risposte sono stati quasi tutte ironiche. La più gettonata? “Nessuno, proprio nessuno lo vuole per Natale“. Qualcuno ha anche dato un suggerimento a Liam: “Rilascia il tuo filmato a luci rosse invece di fare nuova musica“.

the HMV returns desk https://t.co/x0YINBX8G2 — Lex (@glitterstrands) December 26, 2019

drop the s€xtape instead we don’t want music😛😛 — 𝐦𝐚𝐭𝐭𝐲 (@gagaxmaraj) December 26, 2019

No one honey — konna ♈️ (@UltimateYonce) December 26, 2019

i’m gonna be honest with you, liam. i don’t think anyone did and i don’t think anyone wanted to. — 𝙫𝙧𝙤𝙤𝙢 𝙫𝙧𝙤𝙤𝙢 (@burnrvbber) December 26, 2019

Purtroppo Liam non ha alcuna intenzione di rilasciare nessun video intimo.

Liam Payne su Only Fans? La risposta del cantante.

“Non succederà. Non voglio diventare uno spogliarellista. Questo non è nei miei piani. Comunque mi prenderò cura del mio corpo, amo allenarmi e stare in forma”.

Caro Liam, un consiglio spassionato: ripensaci e iscriviti a…