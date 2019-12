Liam Payne svela quando torneranno insieme gli One Direction

Ieri durante il programma di Channel 4 Sunday Brunch Liam Payne ha rivelato che gli One Direction torneranno insieme. Il cantante inglese ha detto che la reunion dovrebbe avvenire tra circa 2 anni, quando lui, Harry, Niall e Louis saranno più liberi dai loro progetti da solisti.

“Penso che a un certo punto torneremo insieme. Penso che lo faremo sicuramente. Succederà sicuro. Quando? Tutto quello che so è che accadrà tra 2 anni almeno. Adesso abbiamo pubblicato i nostri lavori da solisti e siamo dietro ad un sacco di cose. Dobbiamo viaggiare, promuovere il disco, fare pubblicità e altro. Però torneremo insieme”.

Tre mesi fa anche Harry Styles ha aperto le porte ad una possibile reunion.

“Non credo che direi mai ‘Non lo farò mai più’, perché non è così che mi sento. Il momento giusto sarà quando tutti noi vorremo farlo insieme. Secondo me non dovrebbe trattarsi di noi che diciamo: ‘Ehi, era un sacco divertente. Dovremmo rifarlo’. Ma fino a quel momento sento che mi sto godendo il processo del far musica, la sperimentazione. Penso anche che se tornassimo per fare le cose allo stesso modo, non sarebbe la stessa cosa in ogni caso”.

Chi invece non tornerà di sicuro con gli One Direction è Zayn, che lo scorso anno ha detto di non essersi fatto nessun amico nel gruppo.

“Non parlo con nessuno dei ragazzi da molto tempo, sono onesto. È andata così. Ci sono state cose che sono successe e che sono state dette dopo che me ne ero andato. Hanno fatto cose maligne. Hanno parlato molto, molto male di male, hanno detto cose brutte. Piccole cose che non mi sarei mai aspettato. Nei cinque anni negli One Direction non mi sono fatto un singolo amico. È così che va. La gente va avanti, si allontana. Cresce.”

Sarà che il pop ormai è composto da artisti usa e getta e che non succede più nulla di memorabile o trash, ma a me i Larry, gli Ziam, le loro fan e i disagi sui social mancano terribilmente.

E a chi osa criticare i miei 1D…



comunque wow raga ma Larry è davvero real cioè non sì okay forse ma proprio DAVVERO a volte non me ne capacito cioè ma vi rendete conto????? wow pic.twitter.com/WO1x4msMMN — rōbs 🍑 I SAW LIAM PAYNE (@sonotuapayne) December 8, 2019