Liam Payne rivela che tutti gli One Direction sono pronti a tornare insieme (tranne forse uno)

Dopo il tiepido successo ottenuto dalla loro musica, sembra che Liam Payne, Louis Tomlinson e Niall Horan siano pronti a tornare insieme. In una recente intervista rilasciata alla radio SiriusXM Hits 1 nel programma The Morning Mash Up, Liam ha dichiarato che lui, Niall e Louis vorrebbero far tornare gli One Direction, ma che non sa cosa ne pensi Harry Styles.

“Se mi piacerebbe tornare insieme con i ragazzi? Assolutamente sì. Non vedo nessun motivo per cui non dovremmo farlo. Non so cosa ne pensi davvero Harry.

Intendo che non parlo con Harry da un po’, quindi non so cosa gli passi per la testa. Ho sentito che ne ha parlato in una specie di rivista o qualcosa del genere l’altro giorno, che è stato bello, ma penso che tutti gli altri sono stati davvero schietti e che siano pronti”.

In realtà anche Harry Styles in una recente intervista concessa al Rolling Stone ha rivelato che non ha intenzione di chiudere le porte ad una possibile reunion del gruppo che l’ha reso famoso.

“Non lo so. Non credo che direi mai ‘Non lo farò mai più’, perché non è così che mi sento. Se ci sarà mai un momento in cui tutti desidereremo davvero farlo, quello sarà il solo momento giusto. Secondo me non dovrebbe trattarsi di altro che di noi che diciamo: ‘Ehi, era un sacco divertente. Dovremmo rifarlo’. Ma fino a quel momento sento che mi sto godendo il processo del far musica, la sperimentazione. Penso anche che se tornassimo per fare le cose allo stesso modo, non sarebbe la stessa cosa in ogni caso”.

Sarebbe carino se gli 1D organizzassero un tour o pubblicassero un Greatest Hits per il decennale dal primo album, Up All Night uscito nel 2011.

In attesa del loro comeback vi lascio con la nuovissima foto di Liam Payne…



