Liam Payne: il nuovo album è un disastroso flop, i fan gli chiedono di aprire un account OnlyFans e lui risponde

Lo scorso 6 dicembre è uscito il primo album da solista di Liam Payne, LP1. Il disco ha debuttato alla posizione 111 (non è un errore di battitura, avete letto bene) della Billboard Hot200 vendendo meno di 10.000 copie, streaming incluso. Un vero disastro, che arriva proprio ora che anche Harry Styles ha rilasciato un album, che venderà circa 470.000 copie al debutto.

In effetti il nuovo lavoro di Liam è a dir poco approssimativo e stantio, anche se un brano che si salva c’è e si tratta di All I Want For Christmas Is You, una cover di Mariah Carey.



Molti fan – visto il clamoroso flop – hanno chiesto a Liam Payne di aprire un account OnlyFans.

“Adesso è tempo che sbarchi su OnlyFans”.

“Ma ora non può darsi al cinema per adulti?”

“Ora puoi anche aprirti un profilo OnlyFans Liam”.

“Sarà meglio che vai su OnlyFans, fallo ora”.

“L’unica cosa corretta da afre ora è aprirti OnlyFans”.

“Quello che vogliamo tutti è che venga su OnlyFans”.

“Faresti più soldi con OnlyFans che con questo album”.

Parlando con il Daily Star Liam ha dichiarato che non ha intenzione di diventare uno spogliarellista.

“Non succederà. Non voglio diventare uno spogliarellista. Questo non è nei miei piani. Comunque mi prenderò cura del mio corpo, amo allenarmi e stare in forma”.

Direi che ci dobbiamo accontentare degli scatti che Payne ha fatto per Hugo Boss.



When Liam starts his onlyfans someone send me the link pic.twitter.com/z99siqTka5 — #kamari³⁶⁵ (@thesunmiprint) December 17, 2019

Liam Payne should create an OnlyFans account because honestly it’s what we all want — Mason Gomez (@MasonGomez20) December 17, 2019