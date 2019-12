Liam Payne coinvolto in una rissa in un locale finisce a terra – il video pubblicato on line: “Vi denuncio”

Nottataccia per Liam Payne, che ieri sera è stato coinvolto in una rissa. Il cantante inglese si trovava a San Antonio (Texas) con la sua ragazza, Maya Henry. I due sono entrati in un locale, il Silver Fox, ma quando qualcuno li ha riconosciuti, la sicurezza ha invitato la 19enne ad uscire, proprio a causa della sua giovane età. Liam non ha voluto sentire storie e si è rifiutato di lasciare il pub. Per questo motivo sarebbe nata una rissa e pare che la popstar sia finita a terra dopo gli spintoni dei buttafuori.

TMZ ha pubblicato un video di quello che è successo fuori dal locale ed ha riportato la testimonianza di chi era presente al Silver Fox.

Alcuni presenti ci hanno riferito che il problema era l’età della ragazza di Liam. Lei ha solo 19 anni e non poteva stare in quel locale. Payne voleva restare dentro con la sua ragazza e quindi in quel momento è scoppiato tutto.

Cheryl Cole in questo momento…



Liam Payne su Instagram ha scritto di essere stato assalito senza nessuna ragione ed ha minacciato querele.



Liam Payne says he was jumped by three bouncers during night out in Texas:

“I took pics of the whole thing look forward to seeing you in court” pic.twitter.com/3MGzoIxyWk

— Pop Crave (@PopCrave) December 1, 2019