Liam Payne svela chi è il membro degli One Direction “messo meglio”

Liam Payne è in pieno tour promozionale per il suo primo album da solista, LP1 (che in USA ah debuttato alla 111 con meno di 10.000 copie).

Durante la sua ospitata al Watch What Happens Live with Andy Cohen, il conduttore ha chiesto al cantante inglese chi è il membro degli One Direction con cui madre natura è stata più generosa. La risposta di Liam è stata breve: “Ti dirò che tra tutti quello messo meglio ero io“.

Caro Liam, pensi che ti crediamo sulla parola? Vogliamo le prove!



liam said he was the most well endowed i 😭 — jo (@stvlesfilm) December 20, 2019

Not with Andy Cohen asking Liam which one of 1D is the most endowed 😂😂😂 — Everything is Love. (@LIESHURTMORE) December 21, 2019

Andy Cohen ha anche chiesto a Liam di confermare o smentire il suo flirt con Naomi Campbell. Payne però si è rifiutato di rispondere a questa domanda (confermando tutto involontariamente).

