Liam Payne parla del rapporto complicato con Zayn, fa una confessione e scatena il caos tra le fan

Ieri Liam Payne ha pubblicato diverse foto in intimo, ma tra uno scatto e l’altro il cantante ha anche rilasciato un’intervista in cui ha parlato di Zayn Malik. Molti erano convinti che in passato tra i due colleghi ci fosse più di un’amicizia, cosa smentita in più di un’occasione. La realtà purtroppo è ben diversa, non solo non sono fidanzati, ma pare che adesso Liam Payne e Zayn non siano più in contatto.

Liam ha confermato i problemi che l’ex collega ha con le performance live ed ha confessato di non averlo più visto dal problematico addio agli One Direction.

“Per quanto riguarda Zayn, lui ama la musica ed e un talento pazzesco. Sinceramente credo che fosse il miglior cantante degli One Direction. era il migliore tra tutti noi, te lo dico con tutto il cuore.

Per lui, arrivare al punto di non poter più stare sul palco era troppo. Voglio dire, sta andando benissimo. I suoi numeri di streaming sono assurdi ma penso che manchi sulla parte delle performance. Non riesce a superare quella parte.

Se voglio mettermi in contatto con lui? Ho provato, non volevo che si sentisse come se stesse attraversando tutto da solo, in qualche modo. Siamo le uniche persone che potevano sapere cosa stava passando.

Le uniche cinque persone che sanno cosa stai passando erano tutte insieme in una stanza, un tempo eppure se ne è andato via. – ha dichiarato Liam Payne – Ma sono arrivato ad un punto in cui non avrei saputo da dove cominciare con Zayn. Spero che abbia delle brave persone intorno a lui, ma a questo punto non penso che sia qualcosa che il resto di noi possa risolvere.

Penso anche alla particolare uscita di Zayn e il modo in cui ha scelto di andare via. Non ci vediamo da quando è partito. Non ha nemmeno detto addio. Vuoi la verità? la sua uscita è stata uno scenario davvero sordido. Diciamo che è stato difficile, molto strano.”

Adesso tra le fan si è scatenato il caos, alcune hanno difeso l’onestà di Liam, altre l’hanno attaccato per aver detto che Zayn ha la voce più bella del gruppo, alcune addirittura hanno condannato la scelta di parlare di un problema di Malik.

Drammi a parte, i fotomontaggi sugli Ziam sono tante roba…



Comunque Liam ha confermato il fatto che Zayn non riesca a salire più sul palco.

Questa cosa mi rende piuttosto triste, vorrei solo che riuscisse a superare tutto. — 𝓂𝒶𝓇𝓉𝒾 ツ (@xnjhes) November 4, 2019