Libro Giulia De Lellis: all’interno dei capitoli i DISEGNINI fatti da lei

Il libro di Giulia De Lellis è stato scritto a quattro mani con la scrittrice Stella Pulpo e proprio ieri la vulcanologa ha mostrato il suo contributo al processo creativo: dei disegnini.

Sparsi fra i capitoli del libro Le Corna Stanno Bene Su Tutto (Ma Io Stavo Meglio Senza) ci sono infatti dei piccoli disegni realizzati dalla De Lellis: cuoricini, stelline ed anche un’enorme X. “In tutto il libro ci sono dei disegnini che facevo durante gli appuntamenti, presa dal nervosismo…la noia…“.

Ecco anche un altro stralcio di libro:

“Altra novità: ho preso tre chili. Mi sto prendendo delle libertà, carboidrati e la pigrizia. Oh, se sapesse… Una porzione intera di pasta, invece che carne ai ferri con le verdure al vapore! Oh, se sapesse che faccio colazione, invece che con l’avocado e il pane di segale, con la brioche alla marmellata. Oh, se solo scoprisse che non mi alleno da settimane! Mi biasimerebbe…”