Licia Nunez: “Eva Grimaldi mentre stava con Imma Battaglia è venuta a casa mia alle 3 di notte”

Al Grande Fratello Vip continua il lesbo dramma fra Licia Nunez, Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. Anche durante la quarta puntata andata in onda ieri sera, infatti, la Nunez è stata messa davanti alle dure parole che la Battaglia ha pronunciato su lei a Domenica Live.

Ospite da Barbara d’Urso la scorsa settimana, Imma ha infatti etichettato Licia come una ‘bugiarda’ che sfrutta lei e la Grimaldi per visibilità.

Al termine della puntata Licia Nunez, sfogandosi con Barbara Alberti, ha svelato un aneddoto sulla storia fra Imma ed Eva:

“Ad un anno dalla loro relazione, Eva ha un diverbio feroce con Imma ed alle tre di notte mi scrive ‘Ho bisogno di parlarti, possiamo vederci?’. Io le rispondo ‘Sai dove abito’. Ero sveglia perché stavo studiando il copione per la prima stagione de Le Tre Rose di Eva. […] Insomma, loro avevano litigato perché Eva non voleva che Imma mi portasse la posta […] Eva alla fine è venuta a casa mia perché aveva bisogno da parte mia dei consigli su Imma. Io le dissi ‘Se c’è una cosa che Imma non sopporta è l’aggressività, torna a casa e cerca di chiarire con Imma. Ma non essere aggressiva‘. […] Io ed Imma ci eravamo lasciate da un anno. Io per correttezza dopo che Eva è andata via ho chiamato Imma e le ho detto ‘Sta per arrivare Eva, parlate’. L’ho fatto per rispetto e perché c’era sempre amore, in modo diverso. E c’è tutt’ora. Sono stata una signora dal primo all’ultimo giorno”.