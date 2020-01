Licia Nunez svela di aver avuto “fantasie particolari” per una concorrente del GF Vip

Licia Nunez, prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni al settimanale Chi di Alfonso Signorini, svelando che fra le concorrenti di questa edizione c’è qualcuna su cui in passato ha un po’ fantasticato.

Il nome della donna della sua “fantasia” è Rita Rusic che è entrata in casa perché ha voglia di provocare.

“La mia è stata una scelta estrema, per me è una vera bomba, avevo giurato a me stessa che non sarei mai entrata in un reality. Vivo da otto anni a Miami, ma Alfonso Signorini mi voleva, era disposto a tutto pur di avermi. E questo è quello che desidero, sempre, nella vita sentimentale, nel lavoro, in tutto: la passione. Se vedo una grande passione, quello in me muove qualcosa! […] Ho questa cosa dentro, questa voglia di provocare, perché di base voglio o vorrei comunicare questo mio desiderio di grande libertà, di voler essere come voglio, che è il lusso estremo. Sono single, sono libera e, quindi…spero di trovare nella Casa qualcuno che sia interessante, spero che tutto questo mi intrighi e mi prenda. Ma sicuramente sarà così perché lì non hai distrazioni. Innamorarmi di una donna? A livello caratteriale, come comunanza di interessi, sì. Sensualmente, detta così, no. Però, chi lo sa?”.