Licia Nunez: “Imma Battaglia mi ha tradito con Eva Grimaldi” – la loro reazione e l’attacco di Vladimir Luxuria

Al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ieri sera è entrata la cattiva di Le Tre Rose di Eva, Licia Nunez, che in passato ha avuto una storia d’amore con Imma Battaglia durata ben sette anni dal 2004 al 2010.

“La mia storia con Imma Battaglia è terminata nel dicembre del 2010 per un tradimento da parte sua con Eva Grimaldi, che è la sua attuale compagna. Non è facile dopo sette anni di storia vedere una persona che hai amato così tanto con un’altra persona. L’amore resta. Si trasforma. Ma l’amore resta”.

Il racconto di Licia non è affatto piaciuto ad Imma Battaglia che ha risposto in maniera piccata:

Il messaggio è stato poi condiviso su Instagram anche da Eva Grimaldi.

A bacchettare Licia Nunez in favore di Imma Battaglia è stata anche Vladimir Luxuria, grande amica di Imma ed Eva:

Trovo scorretto (e incompleto) come Licia abbia dipinto Imma e la loro relazione e non so se le convenga raccontare tutto: Imma la conosco da anni ed è sempre stata leale. Sono sicura che Imma Battaglia saprà chiarire tutto (se ne avrà voglia) ❤️ #GFVIP

— vladimir luxuria (@vladiluxuria) January 9, 2020