La fidanzata di Licia Nunez replica a Pago e lo accusa di essere omofobo

Qualche giorno fa al Grande Fratello Vip Pago ha confessato a Serena Enardu di essere in qualche modo infastidito dalla sua vicinanza a Licia Nunez in quanto lei sarebbe lesbica.

Un’esternazione che non è affatto piaciuta a Barbara Eboli, compagna di Licia Nunez, che via FanPage ha duramente replicato al cantante:

“In quel video non ho visto la reazione di un uomo innamorato, come si sta cercando di farla passare, ma la reazione di un uomo che oggettivamente non si rende conto di quello che dice. Il fatto che sia innamorato o disperato, non lo giustifica minimamente. Serena dice a Pago che Licia con lei è stata molto carina e lui risponde: ‘Te credo’. Nel 2020, da donna, da figlia, da sorella e da compagna che ha espresso il suo orientamento sessuale, trovo un atto di bullismo che la vicinanza di Licia a Serena venga additata come dettata da un piacere fisico. Sta passando un messaggio gravissimo. Si induce a discriminare chi non è eterosessuale. Pago, infatti, ha detto alla sua compagna di non stare vicino a Licia perché è omosessuale e pugliese”.