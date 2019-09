Tale e Quale Show: Lidia Schillaci meravigliosa con Come Saprei di Giorgia

Lidia Schillaci non sarà tra i concorrenti più famosi di questa edizione di Tale e Quale Show, ma in 2 settimane ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per ambire alla vittoria del programma. La scorsa settimana è stata una meravigliosa Lady Gaga con Shallow e ieri sera ha cantato Come Saprei di Giorgia in modo perfetto, riuscendo nell’obiettivo di ricordare l’originale.

L’esibizione è piaciuta anche in studio, visto che si è piazzata al secondo posto della classifica dei giurati e al terzo della generale (che comprende anche i punti dei concorrenti).

Tanti complimenti a questa ragazza, anche perché imitare Giorgia è un’impresa tutt’altro che semplice.

Prova a vincere anche la seconda puntata @lidiaschillaci in “Come saprei” di @Giorgia! 💐

Lidia Schillaci – il video dell’esibizione