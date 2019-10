Like Instagram: ecco perché il social cambia idea e li fa tornare

Il cambiamento era entrato a pieno regime a far parte della vita di tutti – compresi gli influencer – a partire da settembre. Ma Instagram pare già fare marcia indietro. Stiamo parlando dell’idea di levare il numero di like sotto i post; l’idea di base era quella di evitare l’eccessiva competizione sui numeri e l’inseguimento dell’approvazione dei follower a tutti i costi. Il tutto andrebbe a favore della qualità dei contenuti pubblicati. In seguito alla decisione di rimuovere i filtri chirurgia plastica arriva anche il cambio di rotta sui like: torneranno. Il social ha già cominciato a reintrodurre gradualmente i like Instagram. Perché?

Like Instagram: ecco perché torneranno (gradualmente)

Dopo la prova durata mesi e l’approvazione finale, come mai a così poco tempo dall’introduzione definitiva Instagram fa marcia indietro? Ci sono stati test per mesi; a settembre l’assenza dei like è diventata definitiva per tutti. Sembrava addirittura che questo cambiamento dovesse essere esportato anche su altri social del gruppo, a partire da Facebook. Le ultime news Instagram parlano di un’inversione di rotta con il numero di like che è già tornato disponibile sulla versione desktop Instagram.

Gradualmente anche dai dispositivi mobili si dovrebbe tornare a vedere il numero di like ai post. Per quale ragione? La questione sarebbe puramente economica, come riporta Wired. Il buon proposito di far si che le persone si focalizzino più sul contenuto che sul numero di like sarebbe venuto meno per le difficoltà che comporta per le attività commerciali di inserzionisti e influencer. Non è tanto che gli utenti si allontanerebbero dal social, quindi, quanto il fatto che le attività di chi con Instagram guadagna sarebbero inevitabilmente compromesse. Senza il riscontro numerico da parte dei follower gli influencer farebbero fatica a tirare le somme e capire se una campagna ha successo o meno.

La vittoria degli influencer dopo la questione filtri chirurgia

Questo ritorno alle origini è visto come una vera e propria vittoria degli influencer e delle aziende che, ovviamente, già delle prime news in merito alla decisione di Instagram di togliere i like avevano protestato fortemente. Nell’ultimo periodo Instagram ha fatto parlare di sé anche per la questione dell’eliminazione dei filtri che simulano la chirurgia estetica. Tra le tante funzionalità di Instagram c’erano anche quelle che permettevano di farsi foto modificando i tratti del viso come se fosse stato ritoccato con la chirurgia estetica; la decisione di levare questi filtri è stata presa per evitare di alimentare fenomeni come la disformia. Di che si tratta? La fissazione rispetto a difetti di piccola entità che devono essere modificati per raggiungere canoni estetici inarrivabili e irreali. Quei canoni estetici di cui i social si fanno veicolo, per intenderci.