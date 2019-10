Lil Nas X parla della sua omosessualità e annuncia lo stop (momentaneo) alla sua carriera

Lil Nas X in Italia non è molto conosciuto, anche se la sua Old Town Road ha davvero spopolato, ma negli Stati Uniti d’America è un vero idolo: con il singolo appena citato (proposto in remix-country anche con Billy Ray Cyrus, padre di Miley) ha conquistato la vetta della classifica Billboard per 19 settimane consecutive, battendo il record di Mariah Carey.

Mariah aveva questo record grazie al brano One Sweet Day (uscito nel 1995) che stette in cima alla Billboard per 17 settimane, come Despacito che la eguagliò nel 2017. Due anni dopo, Lil Nas X con Billy Ray Cyrus hanno saputo fare di meglio.

Gay dichiarato, Lil Nas X – intervistato dalla CBS – ha confessato che quando ha preso consapevolezza di essere omosessuale si è buttato sulla preghiera, sperando che fosse solo una fase momentanea della sua vita. Ovviamente così non è e con il passare del tempo ha saputo accettarsi e amarsi.

“La mia fama mi ha reso più semplice fare coming out, ma così non è per un ragazzino che abita a 10 miglia da qui. Abbiamo ancora molta strada da fare, so per certo che se qualcuno mi sta ascoltando a scuola in questo momento, qualcun altro dirà ‘Sei gay perché lo stai ascoltando!’, c’è molto pregiudizio e molto altro da fare. I personaggi famosi gay che fanno coming out aiutano sempre qualcuno di non famoso a trovare il coraggio di farlo”.

Purtroppo Lil Nas X non ha deciso di cavalcare il successo di Old Town Road annunciando il suo stop (momentaneo) dal mondo della musica.

Un vero peccato.

Sending love & congrats to @LilNasX on breaking one of the longest running records in music history! We’ve been blessed to hold this record with a song that means a great deal to @BoyzIIMen and myself and has touched so many. Keep living your best life! ❤ pic.twitter.com/3YorLCg3lx — Mariah Carey (@MariahCarey) July 30, 2019