Lindsay Lohan attacca Cody Simpson e Miley Cyrus, poi cancella tutto – il post Instagram incriminato

Cody Simpson dopo aver rotto con Gigi Hadid si è messo con la sorellina dell’attrice di Mean Girls, Ali Lohan. La loro relazione è durata meno di un anno e pare che i due non siano rimasti in buoni rapporti. Lindsay però ha ritrovato il cantante nel programma The Masked Singer Australia, vinto proprio da Cody qualche giorno fa.

Ieri la Lohan ha pubblicato un post su Instagram in cui ha attaccato l’ex cognato ed ha anche lanciato una shade indiretta a Miley Cyrus. Lindsay ha scritto che Cody ha vinto The Masked Singer, ma ha fallito nella vita e che adesso si sta accontentando di “poco”.

“Quando ti rendi conto che hai fallito. E ti accontenti di meno @CodySimpson. La famiglia è tutto, hai vinto a The Masked Singer, ma hai perso il tuo futuro”.

Pochi minuti dopo aver lanciato la frecciatina social, la cantante di Xanax ha cancellato tutto. Secondo molti fan di Miley questa shade non è solo dovuta al fatto che Cody stava con Ali, ma anche perché la Lohan rosicherebbe per il due di picche preso da Liam Hemsworth.

Mi spiace, ma io proprio non ce la faccio a provare antipatia per Lindsay, non solo per Mean Girls e i suoi 2 album che adoro, ma soprattutto per QUESTO VIDEO.

