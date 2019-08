Lindsay Lohan è tornata con un nuovo singolo ‘Xanax’ – ascolta le due anteprime

Fan del Puttanpop vecchia scuola preparatevi a strapparvi le parrucche, Lindsay Lohan è tornata con un nuovo singolo, ‘Xanax’ e mi pare ovvio che sia un omaggio a…



La cantante qualche giorno fa ha rilasciato una brevissima anteprima di 6 secondi, nella quale si sente solo l’inizio del brano e adesso Virgin Radio Dubai ha mandato in onda una snippet più succosa, dove si capisce che Xanax sarà un pezzo in pieno stile puttanpop.

“Esclusiva mondiale. Lindsay Lohan è tornata in studio per fare nuova musica. Ha un nuovo singolo che uscirà molto presto, ma ci ha dato l’accesso e il permesso di passarne un pezzo.”

Non vedo l’ora di ballare Xanax…



A snippet of @LindsayLohan’s new song has surfaced online. 🎵 .@JesseSaintJohn, who has worked with Lizzo, Britney Spears and Camila Cabello, is confirmed as a songwriter on the track. https://t.co/SlJEMwsodA — Pop Crave (@PopCrave) August 21, 2019

Lindsay Lohan – Xanax, il testo

I don’t like the parties in LA

[…]

[Chorus]

[…]

But you’re like Xanax to me

When you kiss me I can’t breathe

[Verse]

I try to stay away from you

But you get me high

Only person in this town that I like

Guess I can take one more trip for the night

Just for the night

Only one reason I came here

Too many people, I can’t hear

Damn, I got here at ten