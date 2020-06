Lip Sync Battle arriva in Italia (…ma Barbara d’Urso l’aveva già proposto!)

Lip Sync Battle arriverà in Italia ma – considerando l’emergenza sanitaria attualmente in corso – lo vedremo probabilmente nel 2021. A confermarlo è stato il portale televisivo CheTvFa che ha svelato le trattative in corso con la casa di produzione Ballandi Multimedia, già proprietaria di Ballando con le Stelle.

Lip Sync Battle non sarebbe però l’unico show acquistato da Ballandi Multimedia, dato che avrebbe comprato i diritti anche del nuovo Flirty Dancing, format britannico dove due realizzano il loro primo appuntamento danzando insieme una coreografia. Insomma un programma che sarò felicissimo di perdermi.

Lip Sync Battle prevede una battaglia fra celebrità che si sfidano in lip sync sulle note di qualche canzone celebre. Non un semplice lip sync for your life in stile RuPaul’s Drag Race, bensì un vero e proprio playback con tanto di scenografia, coreografia e look.

Tutto questo vi suona familiare? Se sì significa che avete visto Domenica Alive di Barbara d’Urso, con tanto di Francesca Cipriani nei panni di Madonna o Giovanni Ciacci in quelli di Elsa di Frozen.

Ovviamente Lip Sync Battle essendo un programma vero e proprio (e non uno spin off di Domenica Live) avrà un altro budget e tutt’altri artisti, ma questa volta dobbiamo ammetterlo: BdU c’aveva visto lungo.