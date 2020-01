Lisa (ancora) contro Amadeus. Questa volta c’entra Junior Cally

Non si placa la rabbia di Lisa che è stata esclusa dal Festival di Sanremo di Amadeus. Dopo aver parlato di veto nei suoi confronti ridicolizzando la presenza di Elettra Lamborghini, questa volta ha di nuovo attaccato il conduttore citando Junior Cally.

“Mi chiedo: Amadeus è a favore delle donne?

Grazie a lui su quel palco ci sarà chi canta “Stupro Mia Nonna Dentro Un Bosco” e “Queste Putta*e Con Le Lelly Kelly Non Sanno Che Fottono Con Junior Cally“! (Brano Regola 1).

A proposito, che io sappia le Lelly Kelly sono per BAMBINE!

CHE ORRORE!

Per non parlare di tanti altri brani dove si parla di donne come trofeo, violenza di genere a prescindere dall’età.. di bullismo etc. (Esempio brano Strega)

Se bastasse semplicemente avere tanti follower per avere successo nella vita, a prescindere da ció di cui si parla, vorrebbe dire che siamo arrivati proprio alla fine di ogni tipo di valore umano!!”.