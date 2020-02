La star a luci rosse Lisa Amane tira una scarpa addosso ad un opinista in diretta TV (VIDEO)

Lisa Amane per il suo debutto televisivo ha deciso di lasciare il segno (in tutti i sensi) lanciando una scarpa contro un opiniosta della trasmissione Il Punto di Manila Gorio, in onda su Antenna Sud.

Durante l’acceso dibattito Lisa Amane si è sentita attaccata da più fronti da una serie di opinionisti che non vedevano di buon occhio il suo lavoro.

Quando l’opinionista le ha detto che fra dieci anni, quando lei sarà più vecchia, dirà che i film li ha fatti perché plagiata, la Amane ha sbottato:

“Io incartapecorita? Incartapecorito ci sarai tu, tesoro! Ma tornatene a casa! Mi stai insultando, non ti devi permettere. Sei qua per esprimere la tua opinione non per insultare la gente, tu ci metti cattiveria: mi stai insultando sul piano fisico e psicologico. Non sono tua sorella. Devi esprimere la tua opinione! Perché se tu fai il maleducato io divento più maleducata di te. […] Vengo insultata in continuazione perché porto un messaggio, non mi portate di rispetto! Tu mi stai insultando! Gli ho lanciato una scarpa e fra un po’ gli tiro anche l’altra! […] Io sono carne da macello che può essere insultata dal primo pelato che incontro? Non penso proprio”.