Lisa Fusco non esclude di passare per vie legali: “Sono stata disprezzata pubblicamente in Rai da Patrizia Pellegrino” – ecco il video

A Vieni da Me Matilde Brandi (dopo aver svelato un aneddoto su Chiara Ferragni) ha paragonato per scherzo Patrizia Pellegrino a Lisa Fusco e la prima, che con la Fusco ha molte cose in comune, se l’è presa: “Mi hai paragonato a quella? Non ti parlo più!“.

Un’esternazione che non è affatto piaciuta né a Lisa e né ai suoi fan, che hanno notato nella battuta un tono dispregiativo. Per questo motivo l’ex gieffina ha addirittura pensato di passare alle vie legali, come mi ha confessato in esclusiva.

“Appena ho visto il video che mi è stato segnalato ci sono rimasta male per tre motivi: perché prima di tutto siamo colleghe, secondo motivo perché siamo bionde e terzo perché è una mia concittadina e non si fa. Conferma che noi napoletani non ci diamo mai una mano e facciamo di tutto per farci la guerra. Io non mi sarei mai sognata di dire ‘apparire a quella‘. Quella ha un nome ed è Lisa Fusco. Ho cercato di far conoscere il mio nome a livello nazionale con tanti sacrifici ed ho fatto scelte ben diverse dalla signora che non voleva essere paragonata a me, io ad esempio ho preferito fare una strada più lunga senza spogliarmi. Questo non mi deve togliere la stima, perché io a lei non gliel’ho mai tolta la stima. Mi è sembrato un scherzo poco carino nei miei confronti che sono una ragazza che ha fatto degli enormi sacrifici, non voglio essere disprezzata pubblicamente in Rai da persone che dovrebbero dare un buon esempio”.

Lisa poi ha aggiunto:

“Non so se passerò per vie legali, bisognerà vedere che conseguenze ci saranno. Ho informato il mio agente, che ha già chiamato il direttore della Rai e Caterina Balivo. Ovviamente lei non c’entra niente, però queste cose dispregiative nei miei confronti non si sono mai viste a Mediaset, dove c’è sempre rispetto e nessuno si è mai permesso di chiamarmi ‘quella lì’. Mi sono sentita veramente disprezzata da due personaggi come Matilde Brandi e Patrizia Pellegrino. Alla fine loro cosa hanno da ridire su di me?”

“A questo punto sfido Patrizia Pellegrino, che dice di essere meglio di me, a fare una spaccata come faccio io con il tacco 15. Solo così mi dimostrerà che è meglio di me”.

