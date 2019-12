Lite furiosa tra Antonella Elia e Taylor Mega: “Mign**ta, vergognati, pazza”

La Repubblica delle Donne è un vero gioiellino e ogni puntata ci regala tante perle trash, ieri sera però qualcuno ha esagerato. Taylor Mega è entrata in studio con la sorella Giada, le due hanno commentato le loro foto social, ma è intervenuta Antonella Elia, che si è scagliata contro le ragazze.

“Io non vorrei essere una vecchia bacchettona, ma in questo caso mi sento tale. Mancate di un vero messaggio per i vostri coetanei. La bellezza così sfrontata è così diseducativa. A me di vedere il vostro cu*o e le vostre te**e non me ne frega un cavolo. E se ci fosse un uomo svestito e tatuato io direi la stessa cosa. Non vuol dire che bisogna essere tutte mign**te. Non vi dico che siete mig**tte per carità. Ma non è che dobbiamo essere tutte mign**te nel 2019”.