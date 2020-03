GF Vip, lite furiosa nella notte tra Antonella Elia, Valeria e Licia: “Sparati, str*nza, gallina”

Ieri notte dopo aver avvisato i concorrenti sulla situazione che sta vivendo l’Italia, il GF ha chiesto prima ai maschi della casa e poi alle ragazze di andare in confessionale. Nei pochi minuti rimasti a colloquio con gli autori, Antonella Elia e Valeria Marini sono riuscite comunque a litigare. Uscita dal confessionale l’Elia rivolgendosi a Queen Valery ha esclamato: “Sparati!”

Licia Nunez si è intromessa e ha detto alla coinquilina di vergognarsi e di non litigare in un momento così drammatico come questo. Ovviamente Antonella ha reagito a modo suo, sbottando contro l’attrice.

“Ma cosa vuoi? Lasciami in pace str**nza. Sei una br utta stro**a, sei solo una str**za. Tu sei viscida come un cobra, la pochezza ti rappresenta. Ti offendi per quello che dico? Mio Dio ti ho offesa, che paura, poveretta. Sei solo una poveretta. Pensi che la gente ti ammiri? Gallina, vai a farti un giro fuori prima che mi incavoli veramente”.

Licia ha provato a rimanere in silenzio, ma non ce l’ha fatta.

“Stai scherzando? Tu in una serata come questa riesci a continuare questo schifo? La tua pochezza, sai solo offendere. Dovresti vergognarti. Stai recitando e se ne sono accorti tutti. Prova a recitare un altro ruolo, perché quello della vittima non va più bene. Le tue minacce non mi fanno paura”.

La compagna di Pietro Delle Piane si è allontanata e quando si è apparata con Andrea Denver e Asia ha continuato ad inveire contro la Nunez.

“Il mio istinto sarebbe quello di attaccarmi ai suoi capelli. Purtroppo non posso strapparle le extension una ad una. Lei è un serpente che striscia a terra. Lei continua a dire che ha l’ammirazione della gente. Ma chi? Guardate quanto mi tremano le mani dalla rabbia”.

Valeriona invece si è confidata con Patrick e gli ha detto di essere stata minacciata da Antonella Elia.

“Lei mi ha aggredita in confessionale.Ragazzi ma è seria? Ha detto cose gravissime. Ma poi le minacce? Mi ha detto ‘stai attenta a te’. Scherziamo? Dopo che l’altra volta mi ha messo le mani addosso“.

Il vero vincitore della serata però è stato Fabio Testi, che dopo aver assistito alla catfight ha detto la sua: “Ragazze avete proprio rotto i c**lioni“.

Antonella Elia cbe litiga in confessionale con Valeria Marini, ed in camera dice “Ma sparati!”#GFVIP pic.twitter.com/lHqjsHktQl — Gheb Twitta Cose (@ilGheb) March 10, 2020

Antonella” sei proprio una poveretta, tu pensi che la gente ti ammira!” Licia:” Prova ad interpretare un’altro ruolo, che quello della vittima ha stancato” #GFVIP pic.twitter.com/AfdBrlImKg — Gheb Twitta Cose (@ilGheb) March 10, 2020

Ma che brutto spettacolo dopo una serata così . Senza parole. Ma non è questo il gf che vogliamo .. A questo punto meglio chiudere. Stiamo soffrendo in Italia e in TV questa roba ? No sense #gfvip pic.twitter.com/mNORcMasg6 — Gioie zuccarate di Clizia (@cleoliv24) March 10, 2020

Antonella : il mio istinto sarebbe saltarle entrambe ai capelli ✈️✈️✈️✈️ #gfvip — LoKkiA (@Iam_LoKkiA) March 10, 2020