Lite dietro le quinte tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti: adesso parla una fonte vicina al conduttore

Ieri ha iniziato a circolare il rumor di un possibile allontanamento tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tutto è iniziato quando Libero ha parlato di una “brutale lite dietro le quinte di Avanti un Altro” e Dagospia ha confermato la presenza di questo pettegolezzo.

“In molti dicono che il rapporto tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti si sia incrinato: si parla di una lite dietro le quinte tra il conduttore e il suo “alter ego”, lite, di cui non si conoscono i motivi, che li avrebbe fatti allontanare.E così una delle coppie più divertenti della televisione italiana si potrebbe separare dopo decenni di collaborazione”.

La notizia ha allarmato i tantissimi fan dei due conduttori e così FanPage ha deciso di indagare. Una fonte vicina a Bonolis pare abbia allontanato l’ipotesi della separazione artistica con Laurenti, ma non avrebbe smentito lo scontro nel backstage di Avanti un Altro.

“Fanpage.it apprende da fonti vicine al conduttore che il rapporto tra Bonolis e Luca Laurenti è solido e che, di conseguenza, sono categoricamente smentite le voci di una separazione tra loro. Il diverbio singolo non viene di per sé smentito, ma la precisazione è che “se anche dovesse accadere, dopo mezz’ora ritornano quelli di sempre””.

Se una lite c’è stata non ci vedo nulla di grave. Dopo 30 anni di amicizia e lavoro fianco e fianco è normale che ogni tanto ci sia qualche battibecco. Io litigo ogni settimana con il mio ragazzo, ma non per questo penso di lasciarlo.