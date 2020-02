Lite tra Elodie e Marco Masini dietro le quinte di Sanremo: “La litigata che nessuno vi ha raccontato”

Non solo Bugo e Morgan, ma pare che dietro le quinte del Teatro Ariston altri due artisti abbiano discusso. Secondo quanto riporta Franco Bagnasco su TPI News, Elodie e Marco Masini avrebbero litigato davanti ad alcuni addetti ai lavori. Sembra che a scatenare tutto sia stata una domanda infelice del cantante. Secondo il noto sito di informazione, Masini avrebbe chiesto alla collega: ‘ma da quanto non mangi?’.

“Che cosa ha fatto scattare la scintilla? Una frase del 55enne cantautore fiorentino, il quale, incrociata la grintosa 29enne romana uscita da “Amici”, l’ha approcciata con un forse incauto: “Oh, ciao: ma quant’è che non mangi?“. Pare che il saluto fosse una sorta di complimento, magari non formulato nel modo migliore. Della serie: sei bella, hai un fisico da urlo, chissà quanto devi stare a dieta per apparire così. Una cosa ruspante, insomma. Ma a fin di bene.

Elodie però non ha affatto gradito, e – complice forse la tensione per l’imminente e cruciale esibizione con “Andromeda” – è partita con un epico cazz*atone all’indirizzo del toscano della nostra canzone leggera, che in pochi minuti, come in una seduta spiritica, ha avuto la sensazione di sentire evocare idealmente tutti i “Vaff*nculo” rimasti nell’aria grazie al suo celebre pezzo del 1993. E ovviamente è rimasto pietrificato.

Elodie se l’è presa, in particolare, perché ravvisava nel saluto masiniano possibili allusioni a problematiche alimentari. E per questo non è riuscita a trattenere una reazione forte”.