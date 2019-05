Grande Fratello, lite tra Malgioglio e Francesca De Andrè: “Pazza totale, volgare e terribile, devi uscire” (VIDEO)

La settimana scorsa Cristiano Malgioglio commentando il comportamento aggressivo di Francesca De Andrè nei confronti di Mila Suarez, si è lasciato scappare una frase molto forte: “Se tuo nonno ti vedesse, si rigirerebbe nella tomba“.

Francesca non l’ha presa bene e per tutta la settimana ha continuato a parlare dell’accaduto. Per questo motivo ieri sera Barbara d’Urso ha provato a far chiarire i due., ma purtroppo non c’è riuscita.

La ragazza ha spiegato le sue ragioni a Cristiano: “Tu mi hai giudicata riempiendoti la bocca del suo nome! Il suo sangue scorre nelle mie vene, non nelle tue. Rispettami. Tu ti sei solo preoccupato che la gente sapesse che era tuo amico o meno.

Non puoi parlare di una persona morta che non può replicare! Vergognati Cristiano. Ti vuoi vantare di mio nonno? Vergognati”.

Malgioglio ha perso la pazienza e ha dato direttamente della pazza alla concorrente: “Io non capisco che cavolo stia dicendo questa qui. Ma cosa vuol dire sangue del tuo sangue? Ma sei fuori di testa? Ma tu non sei normale. Sei una pazza totale! Non sei normale! E detto questo ciao, non me ne frega più nulla di te! Spero che tu possa uscire! Sei volgare e terribile, per questo, gli uomini ti lasciano! Vergognati tu, per tutti i danni che hai provocato a casa.”

Scontro tra titani trash, da una parte la concorrente di punta di questa edizione e dall’altra uno dei migliori opinionisti di reality.

A quando il secondo round?



Malgioglio vs Francesca, il video.

“TU SEI SOLO UNA PAZZA TOTALE”

CRISTIANO MALGIOGLIO ASFALTA FRANCESCA DE ANDRÉ🛫 #GF16 pic.twitter.com/qBGV5HUHJj — MARIA💁‍♀️ (@Maria25760009) 20 maggio 2019

CRISTIANO MALGIOGLIO CONTRO FRANCESCA DE ANDRE “PER QUESTO GLI UOMINI TI LASCIANO” SONO NELL’ALTO DEI CIELI STO MORENDO #GF16 pic.twitter.com/n721YoYGfg — trashbiccis (@trashbiccis) 20 maggio 2019