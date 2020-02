Lite choc tra Sgarbi e Barbara d’Urso: “Vaffan**o, capra, incapace, pazza” – lei lo invita a lasciare la trasmissione

Dieci anni fa a Domenica 5 Vittorio Sgarbi si scagliò contro Barbara d’Urso durante un collegamento con il sindaco di Favara. Ieri sera la storia si è ripetuta ed è andata in onda una lite choc tra il critico d’arte e la conduttrice. Durante la puntata di Live Non è la d’Urso, Sgarbi ha parlato di donne raccomandate ed ha tirato in ballo anche Barbara, che si è subito difesa: “Hai messo in causa anche me, che nessuno si deve mai permettere nella vita in 43 anni”.

Sgarbi è partito all’attacco, insultando pesantemente la Santa di Cologno Monzese.

“Non ti devi permettere tu di farmi le prediche. Pensa alla tua vita inutile. Non fare prediche, non hai fatto un ca**o nella vita, non rompere i cogli**i. Non rompere il ca**o. Capra, incapace. Pazza totale”.

Barbara ha chiesto a Vittorio di lasciare lo studio: “Vai via. Ti chiedo di lasciare questa trasmissione“.

Il colpo di scena è arrivato quando Vittorio Sgarbi si è rifiutato di andarsene: “I non lascio nulla, vattene tu. Io sono ospite e rimango. Non mi alzo da qui. Allora ignorami io sto qui al cellulare“.

Questa litigata finirà nella storia della tv trash come quella a Domenica 5.

Il video della violenta lite tra Vittorio Sgarbi e Barbara d’Urso.

NEL FRATTEMPO SGARBI SI FA I CAZZI SUOI MUOIO #noneladurso pic.twitter.com/SzXb3mD7uw — Paolo (@Paoliciousss) February 24, 2020