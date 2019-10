Lite tagliata ad Amici Celebrities: ecco cosa non è andato in onda ieri sera

Martedì durante la registrazione della quarta puntata di Amici Celebrities Giulio Scarpati si è scontrato con Emanuele Filiberto di Savoia. L’attore ha chiuso la discussione con un secco ‘usa il cervello la prossima volta‘. Purtroppo non abbiamo visto questa discussione integrale in onda, perché (forse per motivi di tempo) è stata tagliata.

“Polemica ad Amici Celebrities. Scarpati contro Filiberto che gli rimprovera di aver gesticolato troppo mentre cantava un pezzo di Gaber. – si legge su ilvicolodellenews – Il tono di risposta del Principe non dev’essere andato giù all’attore che alla fine gli dice: “Magari usa il cervello la prossima volta”.

Stando alle testimonianze di chi ha assistito alla registrazione, questa non è l’unica cosa che è stata tagliata. Sembra infatti che anche una battuta a luci rosse sia sparita e che il siparietto di Andrea Pucci sia stato ridimensionato (ce ne faremo una ragione).

“Durante la registrazione ci sono state anche battutine tra la Vanoni e Platinette su quanto Filippo e Pamela si vedeva avessero consumato la sera prima”.

Capisco che per esigenze di tempo si debba fare taglia e cuci con una registrazione lunghissima, ma queste perle trash meritavano di essere viste.

comunque si vede che hanno tagliato parecchie parti, la discussione tra filiberto e giulio scarpati l’hanno messa in caciara, andrea pucci due minuti neanche, vogliono farci andare a letto prima? #AmiciCelebrities — 🔗 (@martaxxofficial) October 9, 2019

Ma hanno tagliato la lite? MA IO VI DENUNCIO #AmiciCelebrities — Carla 🐍 (@ourlittletalks_) October 9, 2019

Hanno tagliato il commento di Giulio Scarpati contro Filiberto, e gli applausi di noi del pubblico. Emanuele maleducato e incapace, i bu erano perché non si capiva come avesse fatto a vincere contro Massimiliano. #amicicelebrities — Federica Gargiulo (@Pica_ax) October 9, 2019

Rispetto alla registrazione di ieri hanno tagliato così tante perle raga… nemmeno immaginate #AmiciCelebrities — proxx; 🤪 (@curlygivrl) October 9, 2019

Come mai questa censura?! Strana e brutta cosa!! Anche perché Scarpati aveva pienamente ragione! Non si può toccare il principe per caso??? #AmiciCelebrities https://t.co/9rlPFAwdXK — Daniela Trovato ❤💛 (@DanyDoc1) October 9, 2019