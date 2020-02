Live, il fidanzato di Antonella Elia sbotta in diretta e fa arrabbiare Barbara: “È una buffonata”

Dopo essere stato paparazzato in compagnia della sua ex Fiore Argento, Pietro Delle Piane ha deciso di andare a Live Non è la d’Urso a raccontare la sua verità. L’uomo ha ripetuto più volte di non aver tradito Antonella Elia ed ha spiegato che l’incontro con la sua ex era dovuto a questioni lavorative. Subito dopo Pietro si è sottoposto alla macchina della verità, ma secondo i risultati di questo complicato strumento, Delle Piane avrebbe baciato Fiore e messo le corna alla concorrente del GF Vip.

La macchina della verità di Pietro, fidanzato di Antonella Elia! Cosa ci dirà sul presunto tradimento? #noneladurso pic.twitter.com/SZjuIB9RKq — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 10, 2020

Pietro non ha preso bene il responso della macchina della verità ed è sbottato.

“Domani utilizzerete questi filmati al GF Vip. Ho sbagliato io a venire. Non dovevo venire. Staccate questa macchina. Questa è una buffonata. Questo è tutto manipolato. Antonella lo Sto arrivando! bene. Non fatele a me queste cose, non esiste. Non si fa Barbara. La rifaremo e porto io un perito, perché di questo uomo non mi fido. Io non sono calmo. Io già lo sapevo, ma volevo illudermi che non sarebbe finita così. Domani faranno vedere che io sono venuto qui e questi risultati. Questa è tutta una str**zata. Volete farmi apparire bugiardo con la mia donna”.

Barbara ha difeso la trasmissione ed ha chiesto spiegazioni al suo ospite.

“Io non tollero che tu dica che tutto è manipolato. Chi avrebbe manipolato tutto? Hai fatto una sceneggiata, una buffonata. Tu vieni a casa mia e dici che è tutto manipolato. Da chi? Rispondimi, da chi? Il programma si chiama Live Non è la d’Urso, quindi io ho manipolato qualcosa?

Quando si tratta di difendere la veridicità del nostro programma, @carmelitadurso diventa una leonessa! 🦁🦁🦁 #noneladurso pic.twitter.com/SBl8XJvu0r — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 10, 2020

Che puntatone.

Gli ultimi 7 giorni sono stati davvero ricchi di trash in tv. Speriamo che anche il GF Vip venga contagiato da questo ‘virus’.

Pietro Delle Piane sbrocca a Live Non è la d’Urso: il video completo.