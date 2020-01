Live Non è la d’Urso: Barbara fa il colpaccio e invita un’ospite bomba

Domenica sera torna una nuova stagione di Live Non è la d’Urso. Per la prima puntata Carmelita ha deciso di fare le cose in grande ed ospiterà un personaggione che negli ultimi anni non abbiamo visto in tv (qualcuno parlava di fuga dall’Italia per motivi di sicurezza). Di chi sto parlando? Ovviamente dell’artista A.O.

Iconica a Ballando con le Stelle, ad Amici di Maria de Filippi, ma anche sul web con i suoi video polemici e di denuncia, sono certo che A.O saprà sorprenderci anche nel santuario di Barbara.

A dare l’annuncio ufficiale è stata proprio la pagina ufficiale dell’artista A.o: Oxarte.

“Domenica 19 gennaio: A.O a Live Non è la d’Urso. Vi aspettiamo, Oxarte”.

Io alla notizia di Anna Oxa ospite Domenica a #NonEladurso!Voleranno Caffeucci!✈✈✈ pic.twitter.com/kk5Qu32nd0 — Christian Lepore 💻📺📷 (@chrisleph) January 16, 2020

DOMENICA SERA OSPITE A #noneladurso ANNA OXA💥💣 — TrashTVstellare (@trashtvstellare) January 16, 2020

Live Non è la d’Urso | Ascolti seconda stagione

1^ puntata: 1.555.000 telespettatori con l’11,08% di share

2^ puntata: 2.394.000 telespettatori con il 14,9% di share

3^ puntata: 1.808.000 telespettatori con l’11.9% di share

4^ puntata: 2.273.000 telespettatori con il 13.3% di share

5^ puntata: 2.205.000 telespettatori con il 13.9% di share

6^ puntata: 2.103.000 telespettatori con il 12.9% di share

7^ puntata: 1.946.000 telespettatori con il 13% di share

8^ puntata: 2.090.000 telespettatori con il 13,25% di share

9^ puntata: 2.236.000 telespettatori con il 14,1% di share

10^ puntata: 2.532.000 telespettatori con il 15,15% di share

11^ puntata: 2.227.000 telespettatori con il 14% di share

12^ puntata: 2.288.000 telespettatori con il 14,37% di share

13^ puntata: 2.045.000 telespettatori con il 12,93% di share

14^ puntata: 2.080.000 telespettatori con il 13,10% di share