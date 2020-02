Live Non è la d’Urso, il compagno di Antonella Elia esagera, fa arrabbiare Barbara che gli chiude il microfono: “Salutame a soreta”

L’ormai famosissimo ‘salutame a soreta’ era stato invocato sui social la scorsa settimana e finalmente è tornato. Pietro Delle Piane ieri è tornato a Live Non è la d’Urso, nonostante nella puntata del 9 febbraio abbia sbottato contro la trasmissione e la macchina della verità. Il compagno di Antonella Elia ha provocato la conduttrice tirando in ballo suo sorella.

“Io voglio dire una cosa a te, perché altrimenti ogni volta che ci vediamo tutti pensano che ci scontriamo. Tu ripeti sempre ‘ a casa mia’. Bene, io a casa tua ci sono stato tante volte. Ma a casa tua in via Cortina D’Ampezzo. Quando tu molti anni fa andavi in giro a girare film, tua sorella Daniela mi chiamava e mi diceva ‘Pietro vieni, ce Barbara non c’è e facciamo le feste’. Quindi io a casa tua ci sono stato molte volte, capito?”

Barbara ha cercato di rispondere a Pietro, che però continuava ad interromperla e così la conduttrice è stata costretta a chiudere il microfono al suo ospite. Il tutto si è concluso con l’iconico ‘salutame a soreta’.

“Prima di tutto ti dico che chiamo ‘casa mia’ le mie trasmissioni perché ci metto l’anima e le considero casa mia. Però quando vai a casa mia o di chiunque altro, cerca di essere meno arrogante e cafone. Magari non interrompermi. Sei una persona poco educata. Non urlare, non costringermi a spegnerti il microfono.

Ok, spegnetegli il microfono. Scusatemi, non è mia abitudine farlo. Mi ha costretto a farlo. Volevo consigliare al signor attore, di non attaccare gli altri. Inoltre gli dico di non permettersi mai più di raccontare miei fatti privati. Cose mie, di mia sorella e di casa mia per fare il simpaticone. Detto questo, lo saluto caramente. Come si dice? Salutame a soreta”.