Live Non è la d’Urso: arrivano due famosi cantanti, uno si confronterà con le sfere

Non solo Matteo Salvini e il video di Fabrizio Corona dal carcere, ma nella prossima puntata di Live Non è la d’Urso ci saranno anche due famosi cantanti. Loredana Bertè sarà ospite nello show di Canale 5 e si lascerà intervistare da Barbara d’Urso. L’altro artista che sarà in studio è Marco Carta, che invece si confronterà con le famose 5 sfere.

Chi saranno gli sferati? Io due nomi ce li avrei…



Intanto Adnkronos ha fatto sapere che il processo con rito abbreviato per Marco Carta è stato rinviato al prossimo 31 ottobre, quando scopriremo la decisione del giudice in merito alla vicenda delle magliette rubate a La Rinascente.

“Processo separato per il cantante Marco Carta e Fabiana Muscas accusati di aver rubato delle magliette alla ‘Rinascente’ di Milano. Rito abbreviato per Carta, mentre per Muscas il giudice Stefano Caramellino, che ha ricevuto l’istanza dell’avvocato della donna, Giuseppe Castellano, di far svolgere lavori di pubblica utilità in una struttura per donne che sono state soggette alla tratta di clandestini, a Cagliari valuterà, se consentire a Muscas di svolgere questi lavori, il 17 dicembre 2019. Il processo con rito abbreviato nei confronti del cantante Marco Carta è stato rinviato al 31 ottobre. Lo ha deciso il Tribunale di Milano.”

