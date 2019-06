Live Non è la d’Urso, chiusura con il botto: ospiti una contro l’altra Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo

Francesco Fredella su TPI News ne è sicuro: Barbara d’Urso questa sera a Live Non è la d’Urso ospiterà Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo che avranno l’opportunità di confrontarsi – in diretta – l’una contro l’altra.

Dopo aver ospitato le donne singolarmente, questa sera assisteremo al confronto-scontro delle due ex amiche ed ex socie (Dagospia dice pure ex fidanzate, ma loro questo punto l’hanno smentito), che nel corso di queste ultime settimane si sono accusate a vicenda di mentire.

Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo si sono promesse guerra a vicenda, con la prima che l’ha addirittura denunciata accusandola di essere l’artefice del grande inganno che è stato Simone Coppi. Giusto qualche ora fa ha pure condiviso questo post, augurando a Donna Pamela di finire in carcere.

“Vergogna! Questo è il posto che ti meriti, non la tv. Hai fatto solo il gioco sporco da più di 20 anni! Bugiarda! Meschina! E poi ti sei presa gioco di un minore, schifosa!”.

Purtroppo in studio non ci sarà Pamela Prati, come confermato da Francesco Canino di Panorama:

“Nonostante i ripetuti inviti e i rumors tendenza fake degli ultimi giorni, la prima stagione di Live-Non è la D’Urso si chiuderà senza l’attesissimo faccia a faccia tra la padrona di casa, Barbara D’Urso, e Pamela Prati. Secondo quanto risulta a Panorama.it, l’ex soubrette del Bagaglino e la sua legale, l’avvocato Lina Caputo, non saranno in diretta mercoledì sera e hanno rifiutato l’invito della produzione.”

Sarà una puntata epica.