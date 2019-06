Live Non è la d’Urso: svelato l’ospite internazionale dell’ultima puntata

Ieri Publitalia ha annunciato che quella di mercoledì sera sarà l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso.

“Diversamente da quanto comunicato in precedenza l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso andrà in onda mercoledì 19 giugno“.

Poco fa Chi ha svelato l’ospite internazionale che arriverà nel santuario di Carmelita. Si tratta di un ex fidanzato della Santa di Cologno Monzese, il cantante spagnolo Miguel Bosè.

“Non solo Prati-Gate. Barbara D’Urso ha deciso di chiudere alla grande l’edizione di “Live-Non è la D’Urso” invitando per la puntata in onda su Canale 5 il prossimo 19 giugno una star internazionale: Miguel Bosè. Il divo spagnolo, che in passato ha avuto una storia con la conduttrice – “Una persona straordinaria, dolcissima, carina, fantastica, uno di quei ragazzi che ti porta i fiori. Miguel, voto mille”, aveva detto la D’Urso di lui – ha fatto molto discutere per la separazione dal compagno Nacho Palau a cui è seguita la divisione dei quattro figli che la coppia aveva avuto da madre surrogata. Ma in Spagna è un altro il gossip che insegue Bosè in questi mesi e riguarda la salute del cantante. L’aria dell’Italia, la sua seconda casa, gli farà sicuramente bene.”

Mi auguro solo che ci sia ancora spazio per Pratiful e Al Passo con i Coppi, non posso pensare di non avere più episodi di queste due meravigliose soap per tutta l’estate. Che delusione Mediaset!