Live Non è la d’Urso, impossibile uscire di casa: ospiti Pamela Perricciolo e Marco Carta

Barbara d’Urso ha segnato un colpaccio e dopo aver ospitato Pamela Prati ed Eliana Michelazzo, mercoledì sera a Live Non è la d’Urso avrà il piacere di intervistare Pamela Perricciolo che a Il Fatto Quotidiano ha accusato le due donne di essere sue complici.

Ovviamente Donna Pamela non sarà la sola: ci sarà anche il modello svizzero che per anni ha interpretato (senza saperlo) il ruolo di Simone Coppi ed anche Marco Carta, fresco di arresto dopo essere stato accusato di aver rubato (poi assolto, ma lasciato a piede libero con l’accusa di concorso) delle magliette alla Rinascente di Milano.

Puntata imperdibile.

Ieri pomeriggio durante la diretta di Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso ha confessato di aver sentito telefonicamente Marco Carta che le avrebbe confessato di essere innocente.

“L’altro giorno appena è uscita la notizia io d’istinto ho scritto subito un messaggio a Marco per chiedergli cosa fosse successo. Dopo un minuto lui mi ha chiamata, stava piangendo e mi ha detto ‘Guarda Barbara sono rientrato in casa in questo secondo. Mi è successa questa cosa davvero assurda, io ti giuro che non c’entro niente.’

Mi ha giurato su qualsiasi cosa che non era stato lui. Io gli ho consigliato di tranquillizzarsi e calmarsi un po’. Gli ho detto che ne avremmo riparlato. Poi è uscita questa testimonianza dell’addetto alla sicurezza. Io, per come ho sentito Marco l’altro giorno, credo che lui non c’entri nulla. Poi ovviamente nei prossimi giorni cercheremo di capire gli sviluppi di questa storia che per me ha dell’incredibile”.