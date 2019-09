Live Non è la d’Urso, svelato il super ospite della seconda puntata

Live non è la d’Urso è terminato da meno di 24 ore, ma già sappiamo chi sarà il super ospite della seconda puntata: un volto già apparso più volte nei programmi di Barbara d’Urso (da Domenica Live a Pomeriggio Cinque): sto parlando di Matteo Salvini, leader dell’opposizione dell’attuale Governo.

Il responsabile della crisi che ha portato alla nascita del nuovo Governo formato da PD e M5S (che potrebbe regalarci la tanto attesa legge contro l’omofobia) andrà infatti dalla d’Urso in quello che sarà il classico Uno Contro Tutti contro le temutissime sfere. Insomma, Salvini prenderà il posto occupato ieri sera dalla Perricciolo.

Ad annunciare Matteo Salvini a Live Non è la d’Urso è stato Giuseppe Candela su Dagospia:

“FLASH! DOMENICA PROSSIMA SALVINI PER UN ”UNO CONTRO TUTTI” A ”LIVE-NON È LA D’URSO”. RIUSCIRÀ A RISOLLEVARE LE SORTI DEGLI ASCOLTI DI BARBARIE E DEL CONSENSO LEGHISTA?”

Al momento non sappiamo chi siano i cinque ‘sferati’, ma già immagino che Salvini abbia in canna una serie di risposte già preparate in cui dà la colpa a qualcuno: è colpa dell’Europa, è colpa dei gay, è colpa degli immigrati, è colpa delle banche, è colpa di Renzi, è colpa della Merkel, è colpa dei professoroni e così via, fino alla fine.

Arriverà il giorno in cui finalmente perderà consensi in politica e si riciclerà nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente, ma purtroppo quel momento sembrerebbe essere ancora lontano.

Attendiamo.