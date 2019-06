Live Non è la d’Urso: svelati i primi due ospiti della nuova puntata

Live Non è la d’Urso tornerà domani sera con il tredicesimo appuntamento, il primo dopo la chiusura del Grande Fratello e proprio per questo motivo la padrona di casa ospiterà in esclusiva Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, che affronteranno – come coppia – le cinque sfere. Chi credeva quindi di essersi liberato della De Andrè ha sbagliato di grosso, perché la sua soap opera continua anche a reality finito.

Al momento sono top secret i protagonisti delle cinque sfere, ma se la d’Urso vuole regalarci picchi di trash altissimi deve assolutamente chiamare Mila Suarez (che ha querelato la De Andrè), Lory Del Santo (ex di Lillio) e Giorgio Tambellini.

Al momento Mediaset non ha diramato altre anticipazioni, ma sembrerebbe scontato il capitolo sul Pratigate a seguito delle dichiarazioni riportate da FanPage su Eliana Michelazzo.