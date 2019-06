Live non è la d’Urso allunga di due puntate, Temptation Island inizia in anticipo – tutte le date

A giugno le scuole chiudono, molte attività vanno in ferie ed i primi programmi iniziano a terminare, ma per fortuna il trash di Canale Cinque ci terrà compagnia per tutto il mese grazie al doppio appuntamento settimanale fra Barbara d’Urso e Maria De Filippi.

La prima scenderà in pista in prima persona con Live Non è la d’Urso che dopo gli ottimi ascolti di questa prima stagione viene allungato di due puntate (chiudendo i battenti il prossimo 3 luglio).

L’ultima puntata ha avuto una media del 20% di share toccando il picco stagionale e – con la chiusura posticipata imposta dai vertici Mediaset – la d’Urso chiuderà questo esperimento a quota 16 puntate.

Nuovo RECORD!Ieri @LiveNoneladUrso ha vinto la serata con il 20% di share!Picchi del 30% di share e di quasi 4 milioni e mezzo di spettatori in prima serata!VI AMOOO! ❤✈️GRAZIEEE!#pochissimaspesagrandissimaresa #choc #conlenostrecopiate(male)clip #talkinprimaserata #noneladurso pic.twitter.com/k0pamIkmEv — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) 6 giugno 2019

E se la d’Urso posticipa la chiusura, la De Filippi anticipa il debutto: la sesta edizione di Temptation Island con Filippo Bisciglia inizierà infatti lunedì 17 giugno, ben tre settimane prima rispetto al debutto dello scorso anno.

Il mese di giugno non è mai stato così bello.