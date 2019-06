Live Non è la d’Urso: svelato un altro ospite dell’ultima puntata

Live Non è la d’Urso domani sera chiuderà i battenti ed oltre Pamela Prati e Miguel Bosè, Barbara d’Urso ospiterà anche Morgan che dirà la sua sul recente pignoramento della casa stabilito dal Tribunale di Monza. Il cantante è stato infatti accusato dai giudici di non aver provveduto al pagamento degli alimenti alle due figlie, Anna Lou (avuta con Asia Argento) e Lara (avuta con Jessica Mazzoli).

Morgan però pare abbia già fatto ricorso e – come confessato fra le pagine de Il Fatto Quotidiano – stia cercando di recuperare 200 mila euro per riacquistare la casa.

“In questi sette giorni cercherò di raccogliere, con l’aiuto di tanti miei amici che mi sono accanto, la somma sufficiente a ricomprarmi la mia casa. In queste quattro mura c’è la mia vita e c’è il mio lavoro questa casa è come un museo, non può essere smantellata. La mia casa l’ho comprata a 600 mila euro ed è stata venduta a 200 mila – ha poi aggiunto fra le pagine di Libero Quotidiano – La mia è una battaglia per tanta povera gente espropriata da una proprietà che viene venduta sottocosto in aste che sono spesso gestite in modo maldestro. Datemi qualche mese e mi ricompro la mia casa”.