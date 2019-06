Live Non è la d’Urso si allunga per altre puntate? La richiesta di Mediaset

Siete terrorizzati dall’idea di dire addio a ‘Pratiful’ e al meraviglioso spin off ‘Al passo con i Coppi’? Tranquilli, Mediaset potrebbe aver trovato una soluzione per non lasciarci tutta l’estate orfani di queste due intriganti soap.

Live Non è la d’Urso dovrebbe chiudere i battenti mercoledì 19 giugno, ma stando a quello che riporta Francesco Canino su Panorama, sembra che i vertici Mediaset abbiano chiesto 2 o 5 puntate in più del programma di Canale 5 (questo grazie agli ottimi ascolti registrati nelle ultime puntate).

“Mediaset avrebbe chiesto a Barbara D’Urso di rimandare le vacanze dopo una stagione da maratoneta tv – in onda sei giorni su sette da settembre a giugno – prolungando l’appuntamento serale. Due o addirittura cinque puntate in più è l’ipotesi allo studio in queste ore e secondo quando risulta a Panorama.it nel primo pomeriggio di giovedì 6 giugno si è tenuta una riunione tra la conduttrice e i vertici per stabilire come procedere. Per ora è ancora una suggestione ma diversi ospiti e giornalisti ne discutevano dando la cosa per certa dietro le quinte della puntata di mercoledì 5″.

Adesso incrociamo le dita e speriamo che sia tutto vero. Io voglio sapere chi è Marco Calta, ho bisogno di rivedere l’avvocato belloccio di Sebastian e soprattutto pretendo un faccia a faccia tra Donna Pamela ed Eliana Michelazzo.

Ma poi non può finire tutto ora che è spuntata Marzia, un’altra moglie di Simone Coppi (che quindi era bigamo), la donna ieri ha detto di essere stata sposata con lui per 20 anni!

Altre cinque puntate di #noneladurso ? A Marck Caltagirone toccherà morire e rinascere…quantomeno un paio di volte… — UominiedonneBlog (@UominiedonneTV) 6 giugno 2019