Hilary Duff torna con una nuova stagione di Lizzie McGuire

Hilary Duff tornerà con una nuova stagione di Lizzie McGuire, la popolare serie tv che è andata in onda per oltre 60 episodi nei primi anni duemila. Ad annunciarlo è stata proprio la cantante durante la convention D 23 Expo 2019 dove la Disney ha parlato anche dell’imminente lancio della piattaforma Disney+ che vedrà tutto il meglio della Disney in un unico portale a pagamento online.

“In questo revival, Lizzie sarà più grande, più saggia e avrà tanti soldi in più per comprare nuove scarpe. Vive una vita quasi perfetta: ha il lavoro dei suoi sogni come arredatrice di interni, ha un ragazzo che possiede un ristorante a SoHo e vive nell’appartamento che ha sempre desiderato, a Brooklyn. Ma ancora più importante, si prepara a festeggiare il suo 30º compleanno…“

Insomma, chi come me è cresciuto con Lizzie McGuire non può che essere felice.