Lizzo in lingerie mostra il lato B (…e lo fa per una buona causa)

Al grido di #BodyPositive, Lizzo oggi ha mostrato un lato inedito e fragile di sé, facendo un appello a tutti i suoi followers di Instagram nell’amare il proprio corpo.

“Concentratevi su una parte del corpo che non vi piace di voi stessi e mostrate un po’ d’amore oggi. In questa quarantena molte persone soffrono di problemi di salute mentale perché nessuno di noi può uscire per prenderci cura di noi stessi”.

Ecco il video:

Questa in realtà non è la prima volta che Lizzo mostra il lato B su Instagram, lo ha già fatto in passato: