Logan Paul fa una proposta indecente a James Charles

Ieri Logan Paul è stato travolto dall’ennesimo scandalo (probabilmente organizzato ad arte dal suo team). Sui social è spuntato un presunto video intimo del biondino insieme ad un uomo (la clip la trovate su Bitchy X). Secondo molti follower di Logan, il ragazzo della clip non è lui, mentre altri sono convinti che sia tutto vero e che si tratti di una vendetta o di un hackeraggio.

Una cosa è sicura, Paul ha detto di essere pronto a rilasciare il filmato integrale se raggiungerà 100.000 retweet. Subito dopo lo youtuber ha anche fatto una proposta indecente ad un suo collega ed ha scritto su Twitter: “James Charles tu sarai il prossimo“.

james charles ur next — Logan Paul (@LoganPaul) December 22, 2019

James (che è stato accusato di molestare i ragazzi etero) ha subito risposto: “Mi dispiace fratello, ma io vado solo con i maschi etero“.

La risposta di James a Logan.

Sorry bro I only go for straight guys 😬 — James Charles (@jamescharles) December 22, 2019

Considerando che James ha finto di essere stato hackerato, per mostrare a tutti una sua foto intima, non mi stupirei se questi due organizzassero un video fake per far parlare ancora di questa storia.