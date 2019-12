Logan Paul al centro di uno scandalo: finito on line un video intimo con un uomo

Logan Paul è al centro di un nuovo scandalo. Esattamente un anno fa il noto youtuber era in Giappone nella foresta di Aokigahara ai piedi del Monte Fuji, luogo noto perché molte persone hanno deciso di togliersi la vita proprio tra quegli alberi. Logan durante la sua visita in questa foresta si è imbattuto in un cadavere ed ha comunque continuato a registrare e a condire la clip con battute di cattivo gusto. Ovviamente il ragazzo è stato sommerso dalle critiche e per questo si è scusato.

Oggi Logan Paul è entrato nelle tendenze di Twitter per un motivo molto diverso. Ieri sera ha iniziato a circolare sui social un presunto video intimo (che potete vedere su Bitchy X) dello youtuber insieme ad un ragazzo. Qualcuno sostiene sia davvero Logan, altri dicono sia un ragazzo che gli somiglia. Paul su Twitter ha promesso di pubblicare il filmato per intero se otterrà 100.000 retweet.

“100k retweet e pubblicherò il video intero”.

Logan Paul ha fatto infuriare la comunità LGBT.

Molti pensano che questa del video privato sia tutta una trovata dello youtuber, che un anno fa ne aveva combinata un’altra delle sue. Il biondino ha scritto che aveva intenzione di provare ad essere gay per un mese, lasciando intendere che l’orientamento sessuale fosse una scelta.

ho appena visto il video di Logan Paul sksksksk pic.twitter.com/0pmZVF083y — giuss🎄 (@captaincevans_) December 22, 2019

LOGAN PAUL COSA SCUSATE?

(mandate il video ovviamente) pic.twitter.com/tRmzSXEzK9 — G. 🥀🏳️‍🌈 (@exyseol) December 22, 2019